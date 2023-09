"A Santa Marinella lo spazzamento non si effettua da mesi" • Terzo Binario News

Intervento delle consigliere di opposizione Baciu e Fantozzi

“Nella giornata in cui i lavoratori della società Gesam – società incaricata alla raccolta dei rifiuti ed alla pulizia delle strade del nostro comune, hanno indetto un sit-in sotto la sede comunale, chiedendo al sindaco (non presente sul posto, così come tutta la maggioranza) un maggior interessamento a difesa delle difficili condizioni di lavoro e dei rischi che affrontano quotidianamente nello svolgimento del loro operato, abbiamo visitato alcune vie della nostra città, in zona Capolinaro: Incrocio Nazario Sauro/Via Aurelia/Via Mazzini, Via Catone, Via degli Scipioni, Via Meleagro.

La situazione incontrata, a settembre inoltrato e con il rischio piogge imminente, è disastrosa, come documentato dal materiale fotografico allegato e raccontato dagli stessi cittadini arrabbiati, costretti a vivere tra queste strade degradate.

Chiediamo ancora una volta che il piano di spazzamento venga rispettato e che si proceda con urgenza alla pulizia delle caditoie, in vista delle prossime piogge autunnali.

Ci teniamo a precisare che queste zone, in cui lo spazzamento risulta assente da mesi, ci vengono segnalate dai cittadini disperati, che ci chiamano ogni giorno per segnalare l’evidente disagio.

Proponiamo al sindaco di richiedere alla Gesam l’adozione di un verbale giornaliero, da far redigere nel caso di interventi urgenti e che giustifichino il mancato spazzamento di un’area già interessata, nel rispetto degli obblighi contrattuali.

Al Sindaco Tidei che ci taccia di essere dei ‘dischi rotti’ rispondiamo che la melodia che – nostro malgrado stiamo suonando, è prima per (non) gradimento nei confronti suoi e della sua maggioranza al governo”.

le consigliere di opposizione

Baciu

Fantozzi