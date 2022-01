Addio a Milvio Mondelli, il Pirata di Civitavecchia - Terzo Binario News

Civitavecchia dice addio a una leggenda vivente dello sport.

Stanotte infatti è morto Milvio Mondelli che in città conoscevano tutti con il suo soprannome ovvero il Pirata.

Sui campi di calcio e di rugby ha lasciato il segno per davvero: giocatore di palla tonda prima, di quella ovale poi, ha sempre amato lo sport e i ragazzi che ha allenato dopo aver smesso. Ma sul campo c’è sempre rimasto e solo la vecchiaia lo ha allontanato da San Gordiano e Campo dell’Oro, i suoi quartieri di riferimento, dove nel fine settimana assisteva a quanti più incontri possibile.

Ruolo nel rugby? Prima linea ovviamente, in mezzo a fango e avversari non proprio amichevoli. Le partite al Fattori del Civitavecchia Rugby erano momenti epici rispetto a un mondo ovale che oggi non c’è più.

Preparatore dei portieri e presenza importantissima per i piccoli rugbisti, negli ultimi anni era sempre presente al Moretti Della Marta per le celebrazioni dei tornei dedicati ai grandi del passato come Sergio Buso e Massimo D’Angelo o Giulio Saladini, con i quali aveva condiviso campo e spogliatoi, risse e bevute.

Perché il Pirata? inconfondibile quel sopracciglio alzato, in perenne stato di dubbio verso l’interlocutore di turno e con i commenti sempre ficcanti.

Abrasivo dal cuore immenso, non c’è nessuno in città che gli abbia voluto male.

Ma la definizione più corretta di Milvio Mondelli rimane quella dello scrittore dell’ovale civitavecchiese Danilo Catalani: “Una sorta di John Belushi locale, chiamato ‘Er Pirata’ da tutti, inclusa la consorte”.

(foto Antonio Margioni)