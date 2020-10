Addio a Francesco Picchioni, pezzo della Ladispoli che fu: aveva 89 anni - Terzo Binario News

Ne dà notizia il nipote Fabio

In un post sui social Fabio Picchioni annuncia la scomparsa dello zio Francesco, 89enne molto conosciuto a Ladispoli.

“Se ne andato mio Zio Francesco, un pezzo storico della famiglia Picchioni, aveva 89 anni. Un giramondo, un gitano, che ha vissuto tanti a Ladispoli tanto che una delle prime case al Cerreto l’ha costruita lui quando era ancora tutta campagna.

Poi ha vissuto moltissimi anni in Brasile, dove si era trasferito, quindi in Portogallo e poi il ritorno in Italia nella vicina Tuscania. Ciao Zio R.I.P”.