Polizia Locale sventa due occupazioni abusive a San Basilio • Terzo Binario News

Sono due gli appartamenti di edilizia residenziale pubblica recuperati ieri mattina dalle pattuglie della Polizia di Roma Capitale, in zona San Basilio. Gli agenti del IV Gruppo Tiburtino, che si trovavano in via Corinaldo per il recupero di un alloggio di proprietà Ater, hanno risposto ad una segnalazione per un tentativo di occupazione in corso a pochi metri di distanza, in via Loreto, dove era scattato l’allarme collegato alla porta d’ ingresso di un appartamento.

Le pattuglie, intervenute in brevissimo tempo, non hanno trovato nessuno all’interno, permettendo a personale Ater di allarmare nuovamente l’accesso, al fine di scongiurare tentativi di occupazione.