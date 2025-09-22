Adalberto Capuani, 99 anni e fedele utente di Csp • Terzo Binario News

Premio fedeltà al servizio del Trasporto Pubblico Locale per l’utente Adalberto Capuani. Un premio di ringraziamento alla fedeltà che valorizza le buone pratiche locali, consegnato al Signor Capuani proprio nel giorno del suo 99esimo compleanno.

A consegnare la targa il Sindaco Marco Piendibene, il presidente del consiglio comunale Marco Di Gennaro, e il CdA di Civitavecchia Servizi Pubblici srl, il presidente Francesca Romana Tomaselli ed i consiglieri Alessio Gatti e Paola Rita Stella, ed il direttore di esercizio TPL, Avv. Paolo Iarlori.

Il Sindaco Piendibene ha ringraziato Capuani per la sua fedeltà all’uso dei mezzi pubblici a favore della sostenibilità ambientale. I mezzi pubblici non sono semplicemente un mezzo di trasporto ma luoghi d’incontro, rappresentano veri e propri microcosmi sociali, in cui persone di età, etnie e religioni diverse convivono e interagiscono quotidianamente.

Classe 1926, Capuani diede un contributo di altissimo livello al mondo della pallanuoto, tra le varie presenze internazionali ricordiamo, infatti, il suo arbitraggio nelle Olimpiadi del 1980 a Mosca.