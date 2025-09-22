Mercoledì scuole chiuse a Civitavecchia • Terzo Binario News

A causa di interventi Acea sulla rete idrica, escluse la Borlone di Aurelia e la materna San Liborio

Con ordinanza n. 422 del 22/09/2025, il Sindaco Marco Piendibene ha disposto la chiusura per la giornata di mercoledì 24 settembre 2025 di tutti gli istituti scolastici di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale, ad esclusione della scuola Borlone di Aurelia e della scuola materna San Liborio in via Castagnola, che non saranno interessate dal provvedimento.

La decisione si è resa necessaria a seguito della comunicazione di ACEA ATO 2 Spa che, dalle ore 05:00 del 24 settembre fino alle ore 04:00 del 25 settembre, effettuerà interventi di manutenzione straordinaria sulla rete idrica che comporteranno l’interruzione del flusso d’acqua in alcune zone della città.

La sospensione della fornitura idrica non consentirebbe il regolare utilizzo dei servizi igienici, delle mense e delle cucine scolastiche, rendendo di fatto inagibili le strutture e impossibile lo svolgimento delle attività didattiche in condizioni igienico-sanitarie adeguate.

L’Amministrazione comunale invita le famiglie a prendere atto della chiusura straordinaria e ringrazia per la collaborazione.