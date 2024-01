Ad Aranova apre "Risparmio casa", 500 metri quadri di convenienza • Terzo Binario News

Ha aperto ufficialmente ad Aranova, in via Arturo Pompeati Luchini n.56, di fianco al Todis il nuovo punto vendita di Risparmio Casa. Un’attività molto attesa dalla cittadinanza, che avrà ora un nuovo punto di riferimento per l’acquisto di tutto ciò che riguarda la casa.

All’inaugurazione presente anche l’Amministrazione comunale di Fiumicino, che tramite il Sindaco Mario Baccini ha dichiarato: “Sosteniamo con soddisfazione la crescita del polo commerciale al bivio di Fregene Aurelia. L’apertura di Risparmio Casa è l’ennesimo segnale positivo di questo sviluppo.

Ogni nuova apertura significa nuove opportunità di lavoro per la nostra comunità. Un plauso a chi vede il potenziale della nostra città e investe in un futuro migliore per tutti noi”.