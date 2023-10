Verso il Giubileo 2025, Cerveteri punta sul Borgo di Ceri • Terzo Binario News

“Giovedì sopralluogo al Borgo di Ceri, al Palazzo Torlonia e al Santuario della Madonna di Ceri. Uno Borgo Medievale scrigno di ricchezze e di bellezze sorprendenti.

Con l’assessore Riccardo Ferri abbiamo accompagnato la Soprintendente per la provincia di Viterbo e l’Etruria Meridionale l’arch. Margherita Eichberg, insieme alle funzionarie l’arch. Gloria Galanti e la dottoressa Monica Arduini, i funzionari dell’ufficio di Gabinetto del Ministro della Cultura per mostrare le bellezze di questo borgo e progettare insieme degli interventi di tutela e valorizzazione anche in preparazione del grande Giubileo del 2025.

Vorremmo procedere con degli interventi di restauro del grande portale d’ingresso, del percorso che porta al Santuario e del belvedere! I nostri Borghi, la nostra storia”

A dichiararlo è il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti in un post social