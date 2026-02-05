 Pd Allumiere e Tolfa: "Ecco la situazione delle strade provinciali" • Terzo Binario News

Pd Allumiere e Tolfa: “Ecco la situazione delle strade provinciali”

Feb 5, 2026 | Allumiere, Città Metropolitana, Comune, Politica, Tolfa

“Circa 15 giorni fa l’ingegner Quattrociocchi, dirigente responsabile di Città Metropolitana per la nostra area, ha incontrato in Comune la Sindaca.

Un incontro che si inserisce in un confronto costante e continuo, nato dalle criticità che come Partito democratico di Tolfa e Partito Democratico Allumiere, avevamo già sollevato e che abbiamo nuovamente portato all’attenzione di Città Metropolitana, insieme alla Sindaca.
Le questioni riguardano Piazza Vecchia, la Strada Braccianese Claudia in direzione Civitavecchia e la frana di Rota.

È bene ribadirlo con chiarezza: le problematiche sono seguite, i fondi sono stanziati e i lavori sono stati affidati. Non siamo di fronte a promesse, ma a atti concreti.

Per quanto riguarda P.zza G. Matteotti, città metropolitana sta preparando un’ autorizzazione provvisoria per il declassamento del tratto piazza vecchia piazza Nova che permetterà al comune di terminare i lavori finanziati dal pnrr.

Per quanto riguarda la Strada Braccianese Claudia che porta a Civitavecchia, è necessario spiegare ai cittadini, una volta per tutte, che non si tratta di una semplice buca o di asfalto rovinato. In quel tratto è ceduta la struttura stessa della strada, cioè il terreno che la sostiene.

L’intervento previsto è infatti strutturale, complesso e si spera, definitivo, e prevede le cosiddette palificazioni: pali di sostegno realizzati in profondità, ancorati a strati di terreno stabile, sui quali verrà ricostruita la strada. È l’unico modo serio per garantire sicurezza e durata nel tempo, evitando di spendere soldi pubblici in interventi inutili e temporanei.

I tempi si sono allungati perché sotto quel tratto di strada passano tubazioni del gas. Questo ha comportato ulteriori verifiche, modifiche progettuali e nuove procedure autorizzative, con il coinvolgimento di più enti e un ulteriore affidamento dei lavori. Passaggi obbligati, che non possono essere aggirati senza mettere a rischio la sicurezza delle persone.

È però altrettanto chiaro che la volontà politica di tutti i soggetti coinvolti è quella di arrivare alla realizzazione dell’intervento nel minor tempo possibile, ma soprattutto di farlo bene e in modo definitivo.

Va anche detto, senza ipocrisie, che le condizioni attuali delle nostre strade non nascono oggi, ma sono il risultato di anni e anni di abbandono, sottovalutazioni e mancata manutenzione, sia a livello locale che sovracomunale. Oggi, con il Sindaco Gualtieri, stiamo affrontando problemi strutturali che altri hanno semplicemente hanno ignorato.

Per quanto riguarda la frana di Rota, sono stati ripresi i contatti tra Città Metropolitana e la Soprintendenza, con un’interlocuzione diretta anche della Sindaca. Anche qui i fondi erano già disponibili da anni, ma i vincoli e i permessi della Soprintendenza hanno reso necessario un nuovo progetto, passaggio indispensabile per poter finalmente intervenire.

Continueremo a seguire la situazione passo dopo passo con serietà, trasparenza e
assunzione di responsabilità, informando i cittadini e pretendendo che gli impegni presi vengano rispettati, chiunque sia a guidare la città metropolitana di Roma”.