Ad Allumiere arriva l'app Comuni-Chiamo - Terzo Binario News

Allumiere diventa Smart. Lo scorso sabato presso i giardini del monumento, durante la manifestazione organizzata dalla giunta Pasquini in collaborazione con il gruppo “So de la lumiera”, è stata presentata la nuovissima applicazione ”COMUNI-CHIAMO”: da ora in poi ogni tipo di problematica e di segnalazione potrà essere fatta con un semplice click.

A seguirne la creazione il consigliere comunale di maggioranza Sante Superchi insieme al delegato informatico Giulio Bentivoglio. “Tante sono le segnalazioni possibili che questa app permette; appena entrati il cittadino troverà delle icone dove sarà facile individuare la voce corretta, una volta cliccato si apriranno delle sotto icone e a questo punto si potrà trovare semplicemente la problematica riscontrata. Inoltre – spiega il consigliere comunale, Sante Superchi – la segnalazione può essere integrata con il tag posizione e con le foto per renderla più precisa possibile e semplificare i lavori per chi dovrà occuparsene”.

Il delegato informatico Giulio Bentivoglio precisa: “Durante la pandemia si sono presentate diverse criticità. La collettività si è comportata in modo eccellente e ciò che è emerso, non solo nel nostro piccolo paese, ma su tutto il territorio nazionale, è che la tecnologia ci è venuta incontro tenendoci compagnia e facendoci continuare a vivere e comunicare con i nostri cari. La APP che abbiamo creato e fatta partire è il frutto di anni di collaborazione tra i comuni che vi hanno aderito e che vogliono portare dei servizi innovativi per il cittadino”.