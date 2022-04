Accoltellamento a Ladispoli, arrestato Fabrizio Angeloni - Terzo Binario News

I Carabinieri della Compagnia di Civitavecchia lo accusano di duplice tentato omicidio aggravato

Al momento è piantonato al Gemelli ma è scattato il provvedimento giudiziario: Fabrizio Angeloni è stato arrestato con l’accusa di duplice tentato omicidio aggravato dai futili motivi, utilizzo arma da taglio e dai legami di parentela.

I Carabinieri della Compagnia di Civitavecchia, dopo aver svolto le indagini, hanno formalizzato l’atto d’accusa nei confronti del 48enne, peraltro operato nel pomeriggio per limitare i danni della ferita agli organi interni. Per ora è piantonato nel policlinico romano dove è arrivato in eliambulanza in condizioni critiche.

Al momento sembra che la figlia 17enne sia uscita dal coma indotto dai medici del Bambin Gesù. Stabile invece Silvia Antoniozzi, la professoressa delle scuole medie, ricoverata al San Camillo in condizioni gravissime.

Gli uomini dell’Arma hanno lavorato nello stabile di via Milano tutta la giornata: con il Nucleo Operativo della Compagnia sono stati impegnati nei rilevamenti dell’appartamento dove si sono consumati i fatti; poi il lavoro di raccolta delle testimonianze, compresa quella della 17enne prima che fosse trasportata a Palidoro e al momento l’unica a dare un’idea di come si siano svolti i fatti di stamani.

A seguire i vicini, che hanno permesso di ricostruire il quadro familiare, con Angeloni che s stava separando dalla moglie e che ogni tanto veniva visto nell’appartamento di via Milano.