Abusivi a Ostia: controlli della Polizia Locale - Terzo Binario News

Proseguono gli interventi di ripristino del decoro sul litorale romano da parte della Polizia Locale di Roma Capitale. Come disposto dal comandante del Corpo, Stefano Napoli, gli agenti hanno intensificato l’attività di vigilanza, diurna sul lungomare e notturna nelle aree commerciali e in quelle tipiche della movida , come Piazza Anco Marzio , Lungomare Toscanelli e l’area del Pontile.

Fino a tarda notte le pattuglie hanno eseguito verifiche mirate a contrasto dell’abusivismo commerciale: tutta la merce venduta illecitamente è stata posta sotto sequestro.

Tra i prodotti rinvenuti, numerosi giochi per bambini, privi dei requisiti di sicurezza previsti e pertanto potenzialmente pericolosi. I controlli andranno avanti nei prossimi giorni.