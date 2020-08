Ladre rubano merce per 10mila euro - Terzo Binario News

In poche ore, nel corso dei quotidiani servizi mirati al contrasto dei reati predatori in danno degli esercizi commerciali del centro storico, i carabinieri della Stazione San Lorenzo in Lucina hanno arrestato due persone con l’accusa di furto aggravato.

Nella tarda mattinata di ieri, mercoledì 5 agosto, i carabinieri hanno arrestato una 32enne cilena, senza occupazione e già nota alle forze dell’ordine, sorpresa subito dopo aver asportato tre borse, del valore complessivo di 6.700 euro, da una lussuosa boutique in piazza San Lorenzo in Lucina. La ladra è stata bloccata dalla sicurezza del negozio e scoperta dai Carabinieri intervenuti con le borse rubate occultate all’interno di uno zaino che aveva in spalla.

Nel primo pomeriggio, invece, sempre i carabinieri della Stazione Roma San Lorenzo in Lucina hanno arrestato una 19enne romena che, unitamente ad una minore non imputabile, ha fatto razzia in più negozi all’interno della galleria “Forum Termini” e in via Cola di Rienzo.

In particolare, la ladra, con l’aiuto della piccola complice, ha portato via 16 profumi e una borsa da un negozio in via Cola di Rienzo, 17 completi intimi e 12 prodotti di cosmesi da due distinte attività nella stazione FS Termini. I carabinieri hanno recuperato tutta la merce e sequestrato una borsa schermata che la 19enne ha usato per eludere le barriere anti taccheggio delle attività commerciali “visitate”.

La refurtiva, del valore complessivo di 3.140 euro, è stata riconsegnata agli aventi diritto. Le arrestate, nei due singoli episodi, sono state trattenute nelle camere di sicurezza in attesa del rito direttissimo, mentre il minore non imputabile è stata affidata all’esercente della potestà genitoriale.