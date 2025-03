Abbigliamento personalizzato in azienda: quali vantaggi può garantire? • Terzo Binario News

Prevedere dell’abbigliamento personalizzato per il personale della propria azienda è un accorgimento che può garantire vari vantaggi e che, non a caso, sta divenendo sempre più diffuso, anche in settori molto diversi tra loro.

Quali sono, dunque, i principali punto di forza che questa soluzione sa garantire? In quest’articolo lo andremo a scoprire, non prima di aver sottolineato il fatto che oggi le aziende possono procurarsi magliette e altri capi personalizzati comodamente online.

Su e-commerce come gadget48.com, infatti, è possibile effettuare interamente in rete non solo la procedura d’acquisto, ma anche la personalizzazione del prodotto, prevedendo ad esempio il logo dell’azienda nel punto dell’indumento che si desidera e con qualsiasi dimensione.

Laddove lo si desideri è possibile ordinare anche un semplice campione, effettuando poi l’ordine definitivo solo quando si è pienamente soddisfatti, e anche questa è una prerogativa assai interessante.

Conferisce all’azienda un’immagine più professionale

Anzitutto, il fatto che il personale di un’azienda operi con delle divise personalizzate tende ad essere percepito come un indice di professionalità da clienti, fornitori e qualsiasi persona che si ritrovi ad interagire con questi lavoratori.

Operare una scelta simile, dunque, può avere risvolti importanti in termini di “reputation”, con quanto di positivo ne consegue a livello di business.

Accentua la visibilità del logo ed è prezioso per il marketing

Gli imprenditori sanno bene che tanto più il logo e/o il nome dell’azienda acquisiscono visibilità, tanto maggiore potrà essere il valore aggiunto sul piano del marketing; questa è un’ulteriore e validissima ragione, dunque, per dotare il personale di abbigliamento personalizzato.

Quanto detto, ovviamente, vale in modo particolare per le aziende che operano a stretto contatto con il pubblico, o comunque in cui i lavoratori sono visivamente esposti, ma non solo.

Oggi, d’altronde, il web offre svariate opportunità per accentuare la potenza di marketing di un accorgimento simile: una sola, semplice foto dei dipendenti abbigliati con capi personalizzati, pubblicata sui social e resa virale, può garantire un ottimo ritorno di investimento.

Favorisce il senso d’appartenenza tra i dipendenti

Quest’aspetto è probabilmente meno esplicito rispetto a quelli visti fino ad ora, ma è assolutamente rilevante e merita, dunque, tutta l’attenzione del caso: dotare il proprio personale di indumenti aziendali favorisce il senso d’appartenenza.

Anzitutto, un lavoratore non può che essere felice di ricevere un dono dall’azienda per cui lavora, di conseguenza un piccolo gesto come questo può essere utile per farlo sentire valorizzato.

Non solo: l’utilizzo di abbigliamento aziendale analogo per tutti i dipendenti, sia nei colori che nella grafica, può essere utile per accentuare la coesione del gruppo: lavorare bene in team è fondamentale, lo si sa bene, e un accorgimento simile sa essere prezioso anche in quest’ottica.

Aiuta a mantenere un buon dress code in azienda

Molti imprenditori, soprattutto in determinati settori, desiderano che il proprio personale si presenti in un determinato modo, tuttavia alcuni lavoratori potrebbero non essere felici di dover rispettare un dress code particolarmente rigoroso.

La scelta di prevedere dell’abbigliamento aziendale, dunque, può rappresentare il compromesso ideale: da un lato, l’imprenditore è certo che il personale sia sempre in ordine per quel che concerne l’abbigliamento, dall’altro ai lavoratori viene chiesto di rispettare una semplice regola che, in base a quanto detto in precedenza, è in genere accettata piuttosto volentieri.

Anche questo, dunque, è un punto di forza tutt’altro che trascurabile del prevedere dell’abbigliamento personalizzato per i propri dipendenti.