Come scegliere un’auto usata e cosa fare prima dell’acquisto online • Terzo Binario News

Scegliere un’auto usata è un percorso che può essere sicuramente interessante sotto l’aspetto economico, ma potrebbe celare anche qualche sorpresa inattesa. Ciò che conta è non lasciarsi guidare solo dall’entusiasmo o dal prezzo più conveniente. Con un po’ di attenzione, si potrà trovare la vettura ideale risparmiando denaro rispetto a un’auto nuova, senza però rinunciare a qualità e affidabilità.

Prima di lanciarsi, tuttavia, bisogna conoscere alcuni passaggi per non rischiare di acquistare un mezzo che non risponda alle proprie aspettative, o che richieda interventi di manutenzione troppo costosi.

Come affidarsi a un rivenditore di qualità

Acquistare un’auto usata presso un concessionario può essere più sicuro rispetto alla trattativa tra privati, anche perché si può scegliere tra un’ampia varietà di modelli.

Se ad esempio scopri le auto in vendita da Jazzoni, ti puoi affidare a un rivenditore professionale capace di offrire molti vantaggi, come ad esempio la garanzia sulla vettura acquistata, ovvero la certezza che il mezzo è stato controllato e che, in caso di problemi, si avrà un supporto concreto.

In ogni caso, prima di prendere qualsiasi decisione, bisogna verificare sempre i chilometri e le revisioni passate del veicolo, confrontando quanto riportato sul contachilometri con i dati del Portale dell’Automobilista (inserendo la targa). Se possibile, meglio richiedere lo storico della manutenzione per sapere con esattezza quando sono stati fatti i tagliandi e se ci sono stati richiami ufficiali, al fine di avere un quadro più chiaro sullo stato di salute dell’auto.

Quali auto usate scegliere

Un esempio di modello particolarmente ricercato, in città o fuori, è la piccola ma iconica utilitaria Fiat. Stiamo parlando di un’auto compatta per gli spostamenti urbani, con uno stile retrò ma che al contempo strizza l’occhio al moderno, ideale insomma per una città che tutti i giorni ha a che fare con il traffico come la capitale. Da questo punto di vista, la vendita di Fiat 500 usate a Roma può essere un’occasione davvero interessante.

Infatti, spesso le 500 si rivelano perfette per chi vuole muoversi agilmente in città particolarmente trafficate senza rinunciare a un design accattivante.

Cosa controllare prima di comprare un’auto usata online

Acquistare un’auto usata online è un’opzione sempre più popolare e diffusa grazie alla comodità di potersi muovere tra numerose offerte direttamente da casa. Per effettuare un acquisto più sereno, però, è importante seguire queste cinque raccomandazioni:

Verificare revisione e chilometraggio: utilizzare i portali specializzati per verificare lo storico dei chilometri, le date e gli eventuali esiti della revisione; Controllare tagliandi e manutenzione: farsi mostrare o inviare la documentazione relativa ai lavori svolti. Questo permetterà di capire se ci sono interventi programmati in scadenza (come distribuzione o frizione); Vagliare i possibili richiami ufficiali: esistono siti che consentono di verificare gli ingressi in officina autorizzata per azioni correttive della casa madre; Esaminare carrozzeria e struttura: anche se si compra a distanza, è bene chiedere foto dettagliate di ogni parte e informarsi su eventuali urti. Se si ha la possibilità, è importante effettuare un controllo dal vivo prima di concludere; Fare una prova su strada: nel momento in cui si va a ritirare il veicolo, si può chiedere di provarlo. Occorre, in questa occasione, prestare molta attenzione a rumori anomali, spie accese e funzionamento di cambio e frizione.

Ribadiamo che per l’acquisto di un’auto usata può essere molto utile l’assistenza di professionisti seri e competenti, per un’esperienza d’acquisto più serena e appagante.