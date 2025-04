A Tutto Sole, nasce la prima Comunità Energetica Rinnovabile e Solidale di Santa Marinella • Terzo Binario News

“A Tutto Sole è la prima Comunità Energetica Rinnovabile e Solidale (CERS) costituita a Santa Marinella ed una delle prime in Italia.

Nata dal desiderio di contribuire alla lotta ai cambiamenti climatici per mezzo delle energie rinnovabili, A Tutto Sole produce, grazie agli impianti di privati cittadini, energia solare pulita senza emissioni nocive per l’ambiente. Un processo democratico di produzione e consumo di energia dal basso che, se fosse una pratica di massa, rivoluzionerebbe il mercato dell’energia e produrrebbe consistenti risparmi di spesa per tutti.

A Tutto Sole nasce il 3 dicembre 2022 e diventa ETS (Ente del Terzo Settore) il 7 ottobre 2024 con l’iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Essere ETS significa avere tra gli obiettivi della CERS non solo la salvaguardia ambientale, ma anche finalità di carattere sociale e solidaristico, quali la lotta alla povertà energetica e l’educazione ad un uso consapevole dell’energia. Nel novembre 2024, viene regolarmente registrata presso il Gestore del Sistema Energetico (GSE) e pertanto è attiva a tutti gli effetti.

Fa parte del coordinamento delle CERS di Roma e del Lazio, organismo creato per affrontare e risolvere gli ostacoli che frequentemente si presentano sul piano legislativo e che, come sottolineato dall’ultimo report di Legambiente, spesso agiscono da freno verso le nuove modalità sostenibili di produzione di energia. Iter inefficienti e contradditori dei quali abbiamo patito anche noi, avendo visto impianti di nostri soci non riconosciuti idonei ad essere fornitori della CERS in base ai nuovi decreti attuativi del 2024 che smentivano le norme precedenti. Non ci lasciamo comunque scoraggiare e abbiamo tutta l’intenzione di fare la nostra parte per contribuire al successo fissato al 2030 dall’Unione Europea.

Dopo gli effetti nefasti della vicina centrale a carbone di Civitavecchia, è venuta l’ora del riscatto ambientale scegliendo liberamente e dal basso la produzione di energia pulita.

Non ci basta l’irrinunciabile obiettivo di arrivare a respirare aria pulita senza danneggiare i nostri polmoni, vogliamo anche alleggerire le bollette in maniera rilevante, obbiettivo, questo, legato ad una maggiore produzione di energia da fonti rinnovabili.

Vieni a trovarci! E partecipa al processo in corso di rinnovamento e miglioramento della nostra città”.

Clelia Di Liello, presidente di A Tutto Sole.