A Torre in Pietra torna la rievocazione storica della Passione di Cristo

Per il quarto anno è pronta a tornare a Torre in Pietra la rievocazione storica della Via Crucis, la passione e la morte di Gesù. Ad organizzarla, la Pro Loco di Torre in Pietra, co il patrocinio dell’Amministrazione comunale di Fiumicino.

L’appuntamento è per venerdì 29 marzo alle ore 20:15 presso la Parrocchia Sant’Antonio Abate.