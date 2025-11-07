A Tolfa si parla di come prevenire i femminicidi con lo psicologo Giuseppe D'Amore • Terzo Binario News

A Tolfa il Polo Culturale ospita, sabato, un evento decisamente interessante e molto attuale. L’appuntamento è alle 17, quando lo psicologo Giuseppe D’Amore parlerà della prevenzione dei femminicidi, argomento oggetto di un suo libro.

La sindaca di Tolfa Stefania Bentivioglio spiega perchè il Comune ha deciso di ospitare l’incontro: “Si tratta di un tema fondamentale nella crescita di qualsiasi comunità, da discutere, ampliare, comprendere e soprattutto utile per rideterminare la funzione del rispetto e dell’amore vero che sovente trovano spazi limitati nel dialogo”.

D’Amore svolge da anni incontri di sensibilizzazione sul tema della violenza di genere per le amministrazioni locali in vari comuni d’Italia. E’ psicologo, psicoterapeuta e psicoanalista della Società Italiana di Psicoanalisi della Relazione (SIPRe). I suoi interessi scientifici sono rivolti al tema del soggetto, della relazione umana e del rapporto di coppia, ambito nel quale ha una lunga esperienza professionale. È autore di diversi articoli e libri dedicati a questi argomenti.

L’opera che affronta il tema purtroppo tristemente di cronaca quotidiana guarda al fenomeno della violenza in generale e dei femminicidi in particolare, utilizzando le prospettive di diverse discipline, per arrivare a proporre un’ipotesi operativa per una valida azione di prevenzione. Il Un approccio, quindi, non solo psicologico, ma anche sociologico, antropologico, neurologico, e che prende in considerazione anche gli aspetti economici, politici e addirittura della logica matematica. Un testo che si rivolge a tutti, ma soprattutto ai giovani, ai protagonisti della società del futuro, nell’ottica della costruzione di un mondo migliore.