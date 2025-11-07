Il catalogo "Chiese e Santuari dei Monti della Tolfa" si presenta sabato al Polo Culturale • Terzo Binario News

Sabato il Polo Culturale di Tolfa ospita la presentazione del catalogo “Chiese e Santuari dei Monti della Tolfa”.

Alle 11,30 nella sala convegni si parlerà di un’opera che racconta e valorizza il ricco patrimonio religioso dei territori di Tolfa, Allumiere e della frazione di La Bianca. Il progetto rientra nel programma di iniziative finanziate dalla Regione Lazio nell’ambito del bando vinto congiuntamente dai Comuni di Tolfa e Allumiere per l’Anno Giubilare.

“Il catalogo è un piccolo gioiellino – dice la sindaca di Tolfa Stefania Bentivoglio -: un affaccio sul bellissimo patrimonio spirituale delle due Comunità. Si tratta di un percorso di promozione congiunta, estendibile ad altri e ulteriori ambiti, con il fine di rafforzare un’immagine forte e attraente del nostro splendido territorio”.

Autore del volume è il professor Gianmarco Canestrari, storico e docente di Lettere, Storia e Filosofia, che ha curato testi e revisione scientifica. Il catalogo offre una panoramica approfondita dei principali luoghi di culto del territorio, con l’obiettivo di diffondere la conoscenza e la consapevolezza di un patrimonio storico, artistico e spirituale di straordinario valore.

Tra i siti censiti figurano, per Tolfa, la Chiesa Collegiata di Sant’Egidio Abate, il Santuario Agostiniano di Maria SS. della Sughera e il Santuario di Maria SS. della Pietà; per Allumiere, la Chiesa Camerale di Santa Maria Assunta in Cielo, il Santuario Diocesano di Maria SS. delle Grazie e l’Eremo della Santissima Trinità; per La Bianca, la Chiesa di Nostra Signora di Lourdes.

“Mi auguro – dice Canestrari – che questo volume possa diventare uno strumento utile per conoscere più da vicino la storia e l’anima di questi luoghi straordinari, contribuendo ad arricchire il panorama editoriale dedicato alla nostra zona. Ringrazio sentitamente i sindaci Stefania Bentivoglio, di Tolfa e Luigi Landi, di Allumiere, insieme ai parroci Don Martin Bahati, Don Roberto Fiorucci e Don Fabio Casilli, per il sostegno e la collaborazione, che hanno reso possibile la realizzazione del progetto”