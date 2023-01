A Tolfa la Pro Loco riporta la Festa della Befana • Terzo Binario News

Dopo diversi anni nei quali a causa del Covid-19 non si è potuta effettuare la tradizionale festa della Befana organizzata dalla Proloco il presidente dell’associazione Felice Tidei ha proposto di riprendere la tradizione e il CdA ha ritenuto opportuno ripartire. “E’ importante ricominciare a vivere normalmente, dopo il lungo periodo segnato dal Covid, in particolare per i più piccoli” il commento di Tidei.

La Festa della Befana 2023 si terrà il 6 gennaio e vedrà la partecipazione dei bambini della scuola di danza di Letizia Costantini che sfilerà dalla Piazza Nuova a Piazza Vecchia, lungo via Roma accompagnata dalle musiche diffuse dall’impianto della filodiffusione.

A concludere la sfilata un carrettino trainato da un somarello guidato da Italo Ciambella e con a cassetta 2 Befane che distribuiranno caramelle e dolciumi. Arrivati a Piazza del Forno presso la casa della Befana realizzata dalla associazione La Filastrocca saranno realizzati spettacoli di intrattenimento e saranno distribuite ai bambini 70 calze.

L’iniziativa ha il patrocinio dell’amministrazione comunale. In caso di pioggia la manifestazione si terrà al teatro Claudio.