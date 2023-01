Caro libri, la Califano: "Dalla Regione 300mila euro per gli studenti del Litorale" • Terzo Binario News

Le cifre stanziate nel dettaglio: 76mila euro per Fiumicino, 62mila per Ladispoli, 48mila Cerveteri, 22mila Santa Marinella, 78mila Civitavecchia, 6mila Tolfa, 8mila Allumiere

“Trecentomila euro per i Comuni dell’Etruria Meridionale per far fronte all’aumento del costo dei libri scolastici.

Un modo concreto per sostenere le famiglie e garantire il diritto all’istruzione di tutti”.

Lo dichiara la consigliera regionale del Pd Lazio, Michela Califano commentando gli stanziamenti previsti per i Comuni di Fiumicino, Ladispoli, Cerveteri, Santa Marinella, Civitavecchia, Tolfa e Allumiere.

“La Regione Lazio disegnata in questi anni dal centrosinistra – dichiara Michela Califano – è una regione a dimensione di giovani. Sono loro il motore fondamentale per lo sviluppo della nostra comunità.

L’investimento nell’istruzione rappresenta una misura della capacità di un’amministrazione di costruire il futuro del suo territorio, diminuendo il rischio di emarginazione lavorativa e sociale delle fasce più deboli con conseguenti ricadute negative su tutta la collettività”.

“Un paese nel suo insieme risulta tanto più ricco quanto più alto è il grado di istruzione dei suoi cittadini. In questi anni abbiamo lavorato per favorire il diritto allo studio di tutti. Oggi il Lazio è la prima Regione in Italia per numero di laureati e, insieme alla Lombardia, la prima per crescita di Start Up innovative. E questo è un merito che come centrosinistra vogliamo rivendicare”.

