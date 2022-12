A Tolfa la Befana porta ancora cinema al Claudio per piccoli e grandi • Terzo Binario News

Continuano gli appuntamenti con il Cinema di Natale al teatro Claudio di Tolfa.Il fine settimana dell’Epifania avrà una doppia programmazione, una pomeridiana per i bambni e una serale.

Giovedì 5, venerdì 6 e sabato 7 gennaio alle ore 17 “Ernest e Celestine, l’avventura delle 7 note”, un cartone animato, mentre alle 19.10 e 21 ci sarà “Il grande giorno”, l’ultimo film di Aldo, Giovanni e Giacomo.

Il film d’animazione diretto da Jean Cristophe Roger ha come protagonista una topolina. Dopo aver rotto il violino dell’amico Ernest, la topolina Celestine intraprende un pericoloso viaggio verso l’unico posto in cui questo può essere riparato: l’Ostrogallia, la città natale dell’orso. I due si ritrovano a dover fronteggiare una triste verità: la casta giuridica dell’Ostrogallia ha messo al bando tutte le note musicali tranne il DO. Ernest e Celestine si troveranno ben uniti nella difesa della libertà di scelta aiutati dagli amici e dalla famiglia di Ernest.



Massimo Venier è il regista de “Il grande giorno”. Elio, il figlio di Giacomo, sta per sposarsi con Caterina, la figlia di Giovanni. Giovanni e Giacomo sono soci in affari legati da un’amicizia di vecchia data che sembra indissolubile. Il primo è entusiasta, esagerato e generoso, il secondo è preciso, pignolo e un po’ taccagno. E se Giovanni è disposto a spendere una fortuna per il matrimonio della figlia, Giacomo si preoccupa di come rientrare da quelle spese faraoniche.

Biglietto 5 euro. La programmazione di film – promossa dal Comune e gestita dall’associazione Altrisguardi – continuerà poi durante l’anno, alternandosi con quella del cartellone della stagione teatrale.Nella foto del titolo la cabina di proiezione del Claudio