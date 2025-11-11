A Tolfa gli anziani non si annoiano: tante e varie le proposte e le attività del Centro "La Rocca Aps" • Terzo Binario News

di Cristiana Vallarino

L’attività del Centro “La Rocca Aps” di Tolfa prosegue, offrendo tante proposte e decisamente molto varie. Dopo la nomina del nuovo direttivo, che ha confermato Daniela Cedrani alla presidenza, il gruppo degli eletti si è subito messo al lavoro, coinvolgendo anche alcuni dei candidati che non sono rientrati fra i nove del consiglio.

E’ stata fatta domanda per ottenere dei fondi di un bando della Regione Lazio per la terza età attiva, il cui contributo, se arriverà, potrà coprire parte delle spese delle iniziative del Centro che sono davvero molte. E comunque sempre svolte a prezzi competitivi. Una rappresentanza del Centro è stata invitata a bordo di una nave Costa per conoscere le proposte “Longevity cruise” della compagnia di navigazione, pensate proprio per passeggeri “diversamente giovani”.

Sono già state organizzate, e fatte, vacanze, gite (imminente quella a Sulmona) ed escursioni in campagna. L’ultima alla Tolfaccia (foto sotto), grazie alla disponibilità di Tonino Berardozzi.

Domenica scorsa il ristorante La Loggia ha ospitato un affollatissimo pranzo sociale (foto), a cui ha preso parte anche la sindaca Stefania Bentivoglio.

Nei locali del Centro, all’ingresso della villa comunale, sul fronte medico-sanitario si sono tenuti incontri sulla prevenzione del diabete, sulla misurazione dell’udito e il recente corso per il defibrillatore, sabato scorso. Altri ne seguiranno e insieme alla Croce Rossa se ne sta organizzando uno per disostruzione e massaggio cardiaco. Causa indisponibiità della palestra comunale per i lavori di restauro, le sessioni di ginnastica dolce si svolgono – sempre molto frequentate – nel salone del Polo culturale, mentre le due ampie stanze della sede accolgono le lezioni di yoga, di balli di gruppo e pure di quelli in costume ‘800 dell’Academy of Victorian Dance. E ancora le serate e i tornei dedicati al burraco sono frequentissimi: l’ultimo quello per beneficenza in favore della Komen Italia, che ha avuto un gran successo (foto).

“La Rocca” invita pure i soci (ma non solo) ad andare a teatro, a Roma o a Civitavecchia. Chiuse le iscrizioni per il musical “Frida” al Brancaccio, sono ancora aperte quelle per “Perfetti Sconosciuti” il 15 dicembre al Traiano di Civitavecchia e “A casa tutti bene” al romano Ambra Iovinelli il 6 febbraio. Ma serve affrettarsi per essere certi di trovare posto.

Il Centro è stato sempre partecipe nelle proposte e iniziative del paese, sia quelle del Comune come di altre associazioni o realtà locali, con cui collabora in varia misura. Come le recenti Settimana Nordica, presentazione del catalogo sulle Chiese e Santuari e conferenza sulla prevenzione dei femminicidi.

Ed è in fase di preparazione, inoltre, la prima uscita di trekking urbano, alla scoperta del cuore antico di Tolfa, sotto la guida dello storico locale professor Gianmarco Canestrari. Altre camminate saranno proposte più avanti, sempre nei dintorni del paese e in collaborazione anche della Asl Rm4.

D’estate, oltre ad eventuali idee e appuntamenti tutti da studiare, non mancheranno i pomeriggi della Panchina Letteraria, il suggestivo angolo del giardino dove si raccontano storie, attraverso la voce o la parola di personaggi tolfetani o del territorio.

Insomma, nel paese collinare non si può certo dire che Terza Età faccia rima con sedentarietà. E non ci si annoia di certo!