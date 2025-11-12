Premio di Archeologia "Odoardo Toti", presente la Agilo Civitavecchia • Terzo Binario News

“AGILO, Associazione Nazionale Guide ed Accompagnatori turistici, sostiene e partecipa con orgoglio al Premio di Archeologia “Odoardo Toti”, un prestigioso riconoscimento istituito in memoria di una figura che è stata faro di cultura e dedizione al patrimonio locale: il Dott. Odoardo Toti.

L’iniziativa, promossa dall’associazione “Odoardo Toti” in collaborazione con il Comune di Allumiere e il museo civico da lui fondato, non è solo un omaggio al passato, ma un ponte tangibile verso il futuro della ricerca e della valorizzazione territoriale.

Un Esempio Vivo per le Guide Turistiche di Civitavecchia

Per l’Associazione AGILO e per le Guide Turistiche di Civitavecchia e del comprensorio, la figura del Dott. Toti riveste un’importanza che va oltre il pur fondamentale contributo scientifico. Molte delle nostre guide ricordano con gratitudine il suo apporto formativo. Il Dott. Toti infatti è stato una risorsa preziosa, anche per i professionisti del turismo trasmettendo la sua profonda conoscenza della storia e dell’archeologia dell’intero comprensorio.

Le sue lezioni e le sue ricerche sono state fondamentali nella preparazione professionale delle Guide Turistiche.

Il suo rigore scientifico e la sua passione hanno insegnato non solo cosa raccontare, ma come valorizzare al meglio ogni singolo reperto e ogni angolo del nostro territorio.

Il Dott. Toti resta tutt’oggi un modello esemplare di preservazione e valorizzazione del patrimonio culturale.

Un Ponte tra Memoria e Giovani Ricercatori

Il Premio Toti si lega oggi, in piena coerenza con la sua missione di vita, alla ricerca archeologica e scientifica.

Saremo presenti alla cerimonia che premierà un giovane studioso autore di una tesi di laurea in geoarcheologia industriale, dedicata proprio allo straordinario territorio di Allumiere e ai suoi siti minerari.

La nostra partecipazione è la riprova di quanto crediamo nel valore della memoria come strumento di crescita culturale e civile.

Ci vediamo sabato 15 novembre alle ore 17.30 al Museo Civico di Allumiere in piazza della Repubblica 29″.

Paola Di Giovanni

Presidente di Agilo