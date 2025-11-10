Tolfa ancora con l'amaro in bocca, ma ora riecco la Coppa Italia • Terzo Binario News

A Tolfa non hanno digerito benissimo il pareggio per 2-2 maturato a ponte Marconi con il Fonte Meravigliosa. Buttata un’occasione ghiotta per accorciare in classifica dalle battistrada, aspetto questo di cui sono ben coscienti in collina.

«Dopo due convincenti vittorie in Coppa e campionato – scrivono dalla Pacifica – i biancorossi colgono un pareggio sul campo della squadra romana.

È un risultato che lascia l’amaro in bocca, sia per come si è determinato, sia per la minor qualità tecnica degli avversari (che infatti in classifica navigano nelle zone medio-basse, ndr).

Andati In vantaggio per due volte con le reti dei “gemelli del goal” Bernardini e Manuel Vittorini, i nostri si sono fatti riprendere, prima sul parziale di 1-1, e poi allo scadere dell’incontro sul 2-2. Le solite disattenzioni difensive, ma che vanno chiaramente imputate all’atteggiamento di tutti gli undici in campo, e la ormai ricorrente mancanza dell’istinto della grande squadra, incapace di chiudere i giochi con le tante occasioni fallite sul vantaggio iniziale, complicano la scalata della classifica, che al momento non è quella che ci si aspettava. Domani si gioca il ritorno di coppa Italia dove si parte da un parziale vantaggio di 4-0 sul Grifone Calcio, manifestazione che allo stato dei fatti deve essere presa ormai nella massima considerazione» l’osservazione finale che arriva dalla dirigenza tolfetana.