A Tolfa arrivano in visita i primi crocieristi • Terzo Binario News

di Cristiana Vallarino

Ogni venerdì mattina a Tolfa, piazza Vittorio Veneto si trasforma in un colorato mercato, tra i cui banchi si muovono in tanti in cerca di offerte. E stamattina, quando la gente era anche di più per gli acquisti dei pranzi pasquali, c’era un gruppo di persone che, in collina, finora non si erano mai visti: erano crocieristi. Quelli che, passi attaccati al collo o adesivi sul bavero, ormai da anni popolano il centro di Civitavecchia, per poi però andare in visita a Roma.

E invece, stavolta il Comune è riuscito a far salire in collina una comitiva di statunitensi in viaggio con la Norwegian Star.

Un evento decisamente importante, tanto che la sindaca Stefania Bentivoglio e il delegato al turismo e sport Tiziano Tedesco, hanno dato loro il benvenuto, scattando la foto di gruppo.

La mattina dei crocieristi – accompagnati dalla guida – è poi proseguita in giro per il borgo, di cui hanno ammirato le sue bellezze e anche i prodotti. Quindi gli ospiti stranieri si sono fatti un giro per centro storico, via Roma, locali e botteghe artigiane del cuoio fino ad arrivare alla Rocca. Parecchi hanno fatto acquisti nei bar pasticcerie e nel laboratorio di Valeria Bartolozzi. Per il brunch, il gruppo è risalito sul pullman diretto al Casale dell’Acqua Bianca, dove ha assaggiato le bontà gastronomiche locali.

“Come delegato a turismo e sport del Comune, insieme alla Sindaca – spiega Tedesco – ci impegniamo da tempo a promuovere Tolfa con vari incontri con i tour operator, ai quali abbiamo fatto conoscere le strutture del borgo, le sue peculiarità e le bellezze ecc…L’arrivo del gruppo di oggi è il primo risultato concreto del nostro lavoro, per cui ringraziamo, per la preziosa collaborazione dei tour operator Torres Travel e SMS”.

I commenti dei crocieristi sono stati entusiasti e molto gradito, in particolare, è stato il saluto della mayor, naturalmente in perfetto inglese.