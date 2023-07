A Tolfa "Anuman, la Foresta delle idee": Forza Italia scommette sui giovani • Terzo Binario News

Oltre 130 ragazzi da tutta Italia per una giornata di incontri con la presenza del neo segretario Azzurro on. Tajani nella quarta edizione della manifestazione ideata dall’on Battilocchio

di Cristiana Vallarino

Una lunga e proficua giornata quella di oggi a Tolfa, dove, nella suggestiva location del Convento dei Cappuccini, oltre 130 ragazzi under 25, provenienti da tutta Italia (uno addirittura da Lampedusa) hanno partecipato alla quarta edizione di “Anuman, la Foresta delle Idee”, iniziativa promossa dal deputato e coordinatore provinciale di Forza Italia, Alessandro Battilocchio.

L’evento è stato, inoltre, la prima uscita ufficiale del nuovo Segretario nazionale, Antonio Tajani, il quale ha aperto i lavori sottolineando l’importanza dei giovani nel nuovo progetto del partito. Presenti anche il deputato e coordinatore nazionale dei giovani, Stefano Benigni, il capogruppo di Forza Italia alla Camera, Paolo Barelli, il deputato Francesco Battistoni e l’assessore regionale Luisa Regimenti. A coprire la giornata, tutte le televisioni nazionali (con Rai e Mediaset) oltre ai media locali.

La mattinata si è aperta con il saluto della sindaca di Tolfa, Stefania Bentivoglio, e con gli interventi degli ospiti, presentati da Emanuele Vecchiotti, consigliere Azzurro a Cerveteri, ma non sono mancati anche momenti di intrattenimento. Grazie al Purple Gospel Choir, ensemble locale che ha eseguito diversi brani di ispirazione gospel e spiritual, diretto dal maestro Timonthy Martin. Un’altra associazione locale, il Centro artistico balletto di Marilena Ravaioli, è stata presente con alcune sue giovani danzatrici.

L’abbraccio del Chiostro dei Cappuccini ha anche accolto una notevole rappresentanza di amministratori comunali e imprenditori del territorio, ai quali l’on. Tajani ha anticipato i programmi di Forza Italia.

Il segretario Azzurro ha speso parole di apprezzamento per il grande lavoro svolto da Battilocchio e su Tolfa. “Alessandro lo conosco fin da quando era un ragazzo e il suo impegno è da sempre encomiabile. Tolfa è un posto bellissimo – ha detto – e non potrà che migliorare grazie alla sua sindaca che, come donna, ha certamente una marcia in più”.

Dopo la pausa pranzo, i ragazzi – che già dalla sera precedente avevano visitato il centro del paese – hanno nel pomeriggio partecipato a tavoli tematici ed hanno seguito lezioni di docenti ed esperti in varie materie: al termine degli incontri sono stati redatti dei documenti con proposte che, nei prossimi giorni, saranno illustrate in una conferenza alla Camera.

La giornata si è conclusa con una interessante “lezione” all’aperto tenuta dal criminologo e scrittore Gino Saladini, il quale ha affrontato il tema della criminalità nelle periferie delle grandi città italiane.



“Parte proprio da “Anuman” questa nuova fase di Forza Italia, che ieri ha indicato all’unanimità Antonio Tajani come segretario nazionale, nel solco della linea tracciata dal nostro Presidente e fondatore Silvio Berlusconi. L’entusiasmo di oggi a Tolfa, per la quarta edizione de “La foresta delle idee“ è un’ottima spinta per iniziare questo percorso: intanto giovani azzurri partecipanti sono una risorsa basilare per il nostro movimento. Con le maniche rimboccate, con il sorriso e, come diceva il nostro presidente, con il sole in tasca. Siamo pronti alle sfide che ci attendono” ha dichiarato in conclusione dell’iniziativa Alessandro Battilocchio.