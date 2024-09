A Tolfa 45 persone al controllo per il diabete dell'Adiciv • Terzo Binario News

Sabato 21 si è svolta a Tolfa l’annunciata giornata dedicata alla prevenzione del Diabete nell’ambito del consolidato progetto della Associazione Diabetici Civitavecchia “OCCHIO AL DIABETE”.

E’ stata una giornata che, ancora una volta, ha dimostrato quanto sia importante diffondere la consapevolezza sull’importanza della prevenzione, infatti l’aver registrato, in sole tre ore, 45 persone che hanno volontariamente completato il percorso (rilevazione dei

parametri vitali e compilazione del questionario) conferma la bontà della strategia intrapresa.

“ Ringrazio – dice Sandro Luciani, presidente Adiciv – tutti coloro che volontariamente e gratuitamente si sono adoperati per la riuscita dell’iniziativa che ci proponiamo di ripetere

annualmente; un ringraziamento al dottor Graziano Santantonio, Direttore della UOSD Diabetologia della ASL Roma 4 e alla dottoressa Marianna Mazzucca, Nutrizionista, inoltre ringrazio per la collaborazione la CRI-Comitato di Allumiere-Tolfa, il Centro La Rocca Aps

di Tolfa, l’Amministrazione del Comune di Tolfa e la ASL Roma 4 “.

Dall’elaborazione dei dati riscontrati sono emersi i seguenti dati:

maschi n. 10 Femmine n. 35

Rischio Basso 10 % Rischio basso 48,57 %

Rischio Medio 80 % Rischio medio 37, 14 %

Rischio Alto 10 % Rischio Alto 11,43 %

Rischio molto Alto 0 % Rischio Molto Alto 2,86 %