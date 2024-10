Per Santa Marinella e Tolfa ecco il primo successo stagionale • Terzo Binario News

Il cammino di Santa Marinella e Tolfa è talmente in parallelo che domenica non solo hanno vinto entrambe per la prima volta nella Promozione 2024-2025 ma lo hanno fatto andando prima sotto e poi rimontando. I rossoblù hanno dato soddisfazione al pubblico dell’Ivano Fronti battendo 3-1 la Junior Football Club Civita Castellana mentre i collinari hanno espugnato Capranica battendo l’Atletico 2-1.

Al Fronti, dopo quattro turni nel girone A, si sblocca l’undici santamarinellese. Primo tempo difficile per l’undici di Daniele Fracassa, che pur insistendo non trova la rete. Quando capita l’occasione, con il rigore decretato al 21’ per fallo di Gianluca Santucci su Samuele Cerroni, lo stesso numero 9 stampa i pallone sul palo. Dopo 10’ lo 0-1 in contropiede a firma di Andrea Anzellini servito da Alessandro Barduani. Nella ripresa, la svolta. Ad Alessandro Caforio bastano 30 secondi per trovare un bel gol dal limite su assist di Alessio Gallitano. Arrivano altre occasioni poi al 28’ il doppio giallo per il civitonico Simone Ulisse e la punizione successiva di Peppe Tabarini regala il 2-1 con il portiere ospite Valerio Coretti in ritardo. Chiude la sfida Simone Trincia al 32’ di testa su punizione tagliata di Caforio.

A Capranica passa dopo 5’ l’Atletico con Mirko Mancino, che ha approfittato di un passaggio di Marco Bevilacqua. Lo stesso metronomo però si è ampiamente riscattato perché dopo una mezz’ora di controllo cimino, lui stesso ha trovato l’1-1 con un gran tiro dal limite a seguito di uno scontro fortuito tra Luigi Angelucci e Flavio Tomassi. Nella seconda frazione di gioco, la compagine di Roberto Macaluso ha assunto la conduzione del gioco tanto da trovare la rete del sorpasso al 31’ il centravanti Gabriele Martinelli che rompe il ghiaccio con la maglia biancorossa, a conclusione di una azione travolgente orchestrata sulla destra da Miguel Vittorini.

I successi hanno piazzato le compagini di zona in una posizione di classifica più consona. Infatti sono entrambe a quota 5 punti in compagnia di Cerveteri, Tarquinia e Pescatori Ostia, a quattro lunghezze dalla capolista (a sorpresa) Duepigrecoroma, a due dal gruppone del secondo posto composto da Grifone, Ostiantica, Morandi e Pianoscarano, e a un punto da Vescovio e Palocco.