A Tarquinia la riunione delle UniAgrarie - Terzo Binario News

Le Università Agrarie di Civitavecchia, Allumiere, Tolfa, assieme a quelle di Tarquinia, Monte Romano, Blera ed al Comune di Montalto Di Castro si riuniranno Lunedì 20 Settembre alle ore 17:00, a Tarquinia, presso Palazzo Vipereschi, per un meeting straordinario sull’ambiente e l’agricoltura a cui prenderanno parte anche Confagricoltura Viterbo-Rieti, la rappresentanza provinciale di Arual ed alcuni esperti in materia ambientale.

Il cenacolo di discussione, promosso da Alberto Tosoni, Vicepresidente dell’Università Agraria di Tarquinia, e di cui le Università Agrarie di Civitavecchia, Tolfa ed Allumiere si sono fatte subito co-promotrici, si collega all’iniziativa di richiedere alla Regione Lazio l’istituzione di un osservatorio verde per il monitoraggio di tutte quelle azioni possibilmente impattanti sulla dimensione agricola, promossa nei mesi scorsi da vari Enti tra quelli partecipanti al meeting.

L’incontro servirà a parlare degli scenari futuri che possano avere ricadute in termini ambientali, con particolare riguardo alla dimensione agricola del territorio, partendo dall’assunto che sia compito di istituzioni ed aggregazioni fornire al territorio le condizioni ambientali propedeutiche ed indispensabili a garantire produzioni ortofrutticole e più in generale agricole sane, pulite e di qualità. Proprio a tal proposito inizia già a far parlare il silenzio riguardo la presunta mancata partecipazione da parte di alcuni illustri invitati dalla dimensione regionale; di certo gli enti partecipanti all’incontro non mancheranno di fare dichiarazioni in merito.