Due finanziamenti per le scuole di Montalto e Pescia - Terzo Binario News

Il Comune di Montalto di Castro ha ottenuto due finanziamenti per la riqualificazione del secondo tratto di via Tre Cancelli a Montalto Marina e la messa in sicurezza dell’edificio della scuola Secondaria di Primo Grado di Pescia Romana.

“Si tratta – spiega il sindaco Sergio Caci- di due importanti progetti: il primo di 810mila euro e il secondo di 740mila euro per i quali nel 2019 avevamo richiesto il finanziamento al Ministero dell’Interno relativo all’assegnazione dei contributi ai comuni per investimenti relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza del territorio e degli edifici.

“Ringrazio – conclude il sindaco Caci – l’assessore Giovanni Corona e l’ufficio Lavori Pubblici che all’epoca hanno lavorato al raggiungimento di questi due importanti obiettivi, che ci permetteranno da un lato di realizzare ulteriori migliorie al paese e dall’altro di risparmiare fondi comunali che verranno investiti su altre opere”.