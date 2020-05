A Santa Marinella si può pescare da riva: per il surf si sta decidendo - Terzo Binario News

A Santa Marinella via libera alla pesca sportiva da riva mentre si sta valutando la possibilità di consentire nuovamente la pratica del kite surf.

Pubblicata oggi un’integrazione all’ordinanza sindacale Numero 39 del 02-05-2020 sulla scorta di quella del Presidente della Regione Lazio N. Z00038 del 02/05/2020. Nel testo le novità introdotte riguardanti l’attività amministrativa, opere realizzate ed in fase di realizzazione, tutela della salute, pesca e sport acquatici

Nell’ordinanza viene consentito “dal lunedì al venerdì (dalle ore 06:00 alle ore 20:00), lo svolgimento esclusivamente dell’attività di “pesca sportiva da terra” in acque interne e in mare, per la quale il pescatore è autorizzato allo spostamento nell’intero ambito regionale, al solo scopo di consentire il raggiungimento del litorale marittimo.

I praticanti della pesca sportiva dovranno essere iscritti alla Federazione Nazionale F.I.P.S.A.S.

quale unica federazione riconosciuta dal CONI e/o a società/associazioni affiliate, nonché censiti attraverso la procedura disponibile sul sito del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e forestali alla sezione “Comunicazione Pesca sportiva”. Resta in vigore il divieto di pesca nelle spiagge in concessione, nel tratto dell’arenile denominato “PASSEGGIATA”, in porto e nelle relative adiacenze, nonché i divieti di pesca di cui alle vigenti Ordinanze della Capitaneria di Porto di Civitavecchia.

L’efficacia della presente ordinanza decorre dalla data di pubblicazione ed ha validità fino al 18

Maggio 2020, salvo nuovo provvedimento.

Le disposizioni, di cui alla presente ordinanza possono essere oggetto di ulteriori integrazioni o

eventuali modifiche, in ragione dell’evoluzione del quadro epidemiologico e delle sopravvenute disposizioni normative o amministrative nazionali.

Le forze dell’ordine presenti sul territorio sono incaricate della vigilanza e dell’esecuzione del

presente provvedimento.

Il mancato rispetto degli obblighi di cui alla presente ordinanza è punito ai sensi dell’art. 4 del D.L. n.19 del 25/03/2020, ai sensi degli art.li 1164 e 1174 del Codice della Navigazione e D.Lgs n. 4/2012″.