Cerveteri contro Villa D'Este: semifinale su VisitLazio - Terzo Binario News

“Dalle 12 di oggi, mercoledì 6 maggio fino alle ore 12 di venerdì 8 maggio è possibile votare per la nostra Cerveteri come città più bella della Regione”. Così il sindaco Alessio Pascucci.

“Per farlo bisogna cliccare sul link che vi sto mandando e poi cliccare sulla foto della necropoli della Banditaccia. Attenzione: non serve scrivere niente, dove soltanto cliccare sulla foto della necropoli. Ecco il link:

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1371257343072224&id=231891300342173“

“La sfida è molto difficile perché siamo contro Villa d’Este, altro sito Unesco del Lazio. Mi raccomando: votate e girate questo messaggio a tutti , possono votare da tutta Italia (da tutto il Mondo, in effetti)”.

Sulla pagina di Visit Lazio, è stato detto “ILazio delle Meraviglie a casa vostra. Il contest virtuale sulla valorizzazione del patrimonio culturale della nostra regione entra nel vivo. Dopo Villa Adriana e Civita di Bagnoregio quale sarà la terza semifinalista? Villa d’Este e la Necropoli di Cerveteri sono pronte a sfidarsi in un sondaggio entusiasmante”.

“Ricordiamo che la nostra iniziativa ha come finalità quella di far conoscere le meraviglie del nostro territorio. Le località in gara sono uniche nel loro genere. I vostri voti faranno la differenza. Venerdì 8 maggio alle ore 12 si sfideranno le Isole Pontine e Greccio per aggiudicarsi l’ultimo posto disponibile in semifinale. Avete 48 ore di tempo per esprimere la vostra preferenza. Per farlo basterà cliccare sulla località che preferite ed il gioco è fatto”.