A Oriolo Romano arriva la prima edizione di "Etruria Autentica" • Terzo Binario News

Vivi l’autenticità dell’agricoltura e delle tradizioni a Oriolo Romano: arriva la prima edizione

di “Etruria Autentica”!

Se sei appassionato di natura, tradizioni e buon cibo, non puoi perdere l’appuntamento

con la prima edizione di “Etruria Autentica”, la fiera agricola che si terrà a Oriolo Romano

il 24 e 25 maggio. Un evento pensato per celebrare il territorio, le sue eccellenze e le sue

tradizioni, in un’atmosfera coinvolgente e ricca di iniziative per grandi e piccini.

Durante i due giorni di festa, potrai scoprire le aziende agricole del territorio, conoscere i

prodotti dell’artigianato locale e ammirare gli animali da cortile che rendono unica questa

terra. Per i più piccoli, ci saranno giostre, gonfiabili e tante altre attività divertenti, tra cui

il battesimo della sella con i pony, un momento speciale dedicato ai bambini che vogliono

avvicinarsi al mondo degli animali.

Per i buongustai, ci sarà un’ampia offerta di fast food con specialità tipiche, perfette per

assaporare i gusti autentici della nostra terra. Non mancheranno momenti di

intrattenimento: il sabato sera si anima con la musica dal vivo dei Work in Progress, mentre

la domenica sarà il momento dello spettacolo comico con Alessandro Serra, per regalare

risate e buon umore a tutti i presenti.

Per gli appassionati di cultura e approfondimento, è previsto anche un importante

convegno sull’agricoltura, che affronterà temi attuali e sfide del settore, e un percorso

sensoriale sul miele, per scoprire i segreti di questo prezioso dono delle api.

L’evento, realizzato con il contributo della Regione Lazio e organizzato da Tradizioni

d’Italia in collaborazione con la Pro Loco di Oriolo Romano, rappresenta un’occasione

unica per riscoprire le radici e le tradizioni della nostra terra, in un contesto autentico e

accogliente.

Non perdere questa opportunità di vivere un weekend all’insegna della natura, della

cultura e del divertimento! Ti aspettiamo a Oriolo Romano il 24 e 25 maggio per “Etruria

Autentica” — un evento che promette di lasciare il segno nel cuore di tutti i visitatori.