Poste di Cerenova chiuse per lavori da oggi al 20 maggio • Terzo Binario News

Aperto uno sportello apposito all’ufficio di via Sironi a Ladispoli

“Poste Italiane ci ha appena comunicato che l’Ufficio Postale di Cerenova, sito in via Fregene 100, resterà chiuso al pubblico dal 12 maggio al 20 maggio 2025, per consentire lavori di adeguamento normativo.

Durante il periodo di chiusura, gli utenti potranno rivolgersi all’Ufficio Postale di Ladispoli, sito in via Sironi 1, aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 08:20 alle ore 19:05 e il sabato dalle ore 08:20 alle ore 12:35.

Presso la sede di Ladispoli sarà attivato uno sportello dedicato all’utenza di Cerenova. La sede è inoltre dotata di sportello ATM accessibile 24 ore su 24.

L’Ufficio Postale di Cerenova riaprirà al pubblico il giorno 21 maggio 2025 alle ore 11:00, salvo imprevisti dei quali daremo tempestiva comunicazione”.

A dichiararlo in una nota è il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti