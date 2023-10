A nuoto nel Tevere, da Ponte Milvio alla Darsena a Fiumicino: imprese sportive paraolimpiche • Terzo Binario News

Roma, 11 ottobre 2023 – “Sportivi per Roma partecipa e promuove l’evento Tiber Wavə, la Discesa del Tevere a nuoto ed in canoa del 14 ottobre 2023 per promuovere la cultura dei diritti per le persone con disabilità e per l’ambiente. – dichiara il Direttore Generale di Sportivi per Roma Angelo Diario – Salvatore Cimmino percorrerà il fiume Tevere fino alla darsena di Fiumicino a nuoto ed alcuni tratti in canoa per ricordare a tutti l’importanza dell’inclusività nello sport come nella vita così come della qualità delle acque interne.

Salvatore sarà seguito in acqua da canoe a pagaia che percorreranno tutto il percorso fino al mare di Fiumicino.

L’evento vede coinvolti diversi enti ed associazioni portatori di interessi comuni per favorire l’inclusione sociale, scolastica, lavorativa, sportiva e per consentire piena libertà di movimento a tutti in un ambiente sano e di qualità.” conclude Diario.

L’appuntamento con la stampa per seguire la partenza della discesa è alle ore 9:45 a Ponte Duca d’Aosta, con i seguenti orari sotto i principali ponti a Roma:

ore 10:00 Ponte Duca d’Aosta

ore 10:15 Ponte della Musica

ore 10:30 Scalo de Pinedo

ore 11:00 Ponte Sant’Angelo

ore 11:30 Ponte Sisto

ore 11:45 Ponte Garibaldi

ore 16:30 Ponte 2 Giugno

ore 17:30 Darsena di Fiumicino