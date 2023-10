Corsara la Futsal Civitavecchia: 3-1 ad Anguillara • Terzo Binario News

La Futsal Civitavecchia ormai veste solo i panni della corsara mentre il Santa Severa “chiude” il Gap sul pareggio.

Nella terza giornata del girone A di C1, i nerazzurri hanno espugnato il PalaBiffi di Anguillara per 3-1 mentre i santaseverini hanno impattato 3-3 sul sintetico della Roma 3Z a Centocelle.

La formazione di Umberto Di Maio riesce a esprimersi alla grande lontano da Borgata Aurelia nonostante diverse assenze per infortunio.

A segnare le reti ospiti sono stati Daniel Pernelli, con doppietta nel primo tempo e gol di Jacopo Mancini.

Durante l’incontro, una discussione fra panchine ha visto un cartellino rosso mostrato ad Alessio Donati.

Contento il mister per la prestazione dei suoi: «La prestazione è stata notevole – commenta Umberto Di Maio – specie in fase difensiva. Il quintetto lacustre, imbattuto, ha solo potuto concludere dalla distanza. Fa piacere la voglia di non risparmiarsi unita alla dedizione, con i gol loro arrivati sulla nostra stanchezza e mentre attaccavano con il portiere di movimento. La vittoria ci galvanizza».

In classifica, il Futsal Civitavecchia ha raggiunto quota 6 punti in condominio con La Pisana ad appena una lunghezza dall’Aranova.

Sabato proprio la Cccp 1987 sarà ospite dei nerazzurri all’Ivan Lottatori.