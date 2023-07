“A Marina di Cerveteri parcheggi a pagamento senza agevolazioni per residenti e sporcizia in spiaggia” • Terzo Binario News

Un cittadino ha scritto lamentandosi di parcheggi a pagamento e immondizia abbandonata.

“Il Comune di Cerveteri ha deciso di far pagare il parcheggio a Campo di Mare senza nessuna agevolazione per residenti e pensionati.

La pulizia delle spiagge non non viene effettuata e se non soltanto quando arriva la sindaca per qualche evento.

L’immondizia sulle spiagge come si può vedere dalla foto scattata è una cosa vergognosa, soprattutto il sabato e la domenica non ci sono ulteriori secchioni per i turisti, che così gettano i loro rifiuti dove capita”.

Paolo Baiocco