A Ladispoli tutto pronto per il Commissariato di Polizia e la nuova caserma dei Carabinieri - Terzo Binario News

A dirigere il Commissariato sarà il vicequestore aggiunto Dottor Federico Zaccaria, 47 anni e una grande esperienza sul campo

Pochi giorni e a Ladispoli diventerà operativo il nuovo Commissariato di Polizia di Stato.

Una struttura importante, fondamentale per il territorio, che andrà a garantire una presenza continua, forte e importante delle Forze dell’Ordine sul Litorale.

A guidarlo, il vicequestore aggiunto Dottor Federico Zaccaria, 47 anni con alle spalle importanti esperienze nei reparti anti-crimine della Capitale.

A Ladispoli tutto pronto per il Commissariato di Polizia e la nuova caserma dei Carabinieri

Il nuovo Commissariato sarà dotato di circa 60 unità tra soprintendenti, Ispettori e Agenti e saranno un punto di riferimento per tutti i cittadini di Ladispoli, Cerveteri, Manziana e Bracciano.

Dunque, ora, i cittadini di zona oltre che un importante presenza per garantire la sicurezza e la prevenzione a ogni forma di reato, da furti, rapine e quant’altro, potranno recarsi presso il Commissariato di Ladispoli anche per svolgere pratiche più burocratiche, come ad esempio il rinnovo di un passaporto o del porto d’armi, senza doversi obbligatoriamente recare alla più distante Civitavecchia.

Buone notizie anche per la nuova Caserma dei Carabinieri, che sempre a Ladispoli, sorgerà tra Cerreto e il Campo Sportivo. Solamente pochi dettagli e entro un mese sarà operativa.