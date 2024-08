"A Ladispoli è Grando degrado" • Terzo Binario News

Lo sfogo di un cittadino che si lamenta per la mancanza di servizi

“Sono 50 anni che vivo a Ladispoli e, tra alti e bassi, luce ed ombre… ora abbiamo toccato proprio il fondo!

Un’Amministrazione solerte a concedere permessi edilizi: si abbattono ville per costruire palazzi, si mutano terreni agricoli in edificabili, si da il via a lottizzazioni frenetiche come se non ci fosse un domani; un’Amministrazione solerte a svendere pezzi di verde pubblico per darli in concessione ed ancora a concedere scriteriati cambi di destinazione d’uso privando la città di un cinema.

Ma lato servizi si assiste ad un immobilismo desolante: infrastrutture datate e scarsamente manutenute, traffico da metropoli, realizzazione di piste ciclabili senza una visione di insieme, parcheggi inesistenti, acqua ed elettricità a singhiozzi (stiamo crescendo troppo in fretta), sporcizia, anzi tanta sporcizia e un “Grando” degrado: ecco come è ridotta via Napoli a pochi passi dal viale Italia!

E quando il tempo degli allori avrà fine, resteranno solo macerie!”

Un cittadino amareggiato