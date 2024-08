Piendibene: "Riapre il punto Acea a Civitavecchia" • Terzo Binario News

Incontro fra il sindaco e l’azienda idrica in cui si è parlato anche di Aurelia e delle bollette

Venerdì scorso il Sindaco ha avuto un incontro con i vertici di Acea, al fine di fare chiarezza sui diversi problemi che hanno interessato la città in questa prima metà della stagione estiva, a partire dai rincari in bolletta, inaspettati e piuttosto consistenti.

Pur non avendo più la gestione diretta del Servizio idrico integrato, il Sindaco ha tenuto a ribadire l’impegno dell’Amministrazione nei confronti di Acea.

Sull’aumento delle tariffe la situazione è molto chiara: il 31 gennaio c’è stata la formalizzazione del passaggio del servizio di depurazione dal Comune ad Acea; si tratta dell’atto definitivo che sancisce la conclusione dell’iter: questo atto era stato rimandato perché il depuratore non era stato ancora messo a norma.

Il comune praticava tariffe irrisorie per il servizio di depurazione, i rincari comprensivi di arretrati dal primo febbraio sono, quindi, conseguenti all’adeguamento alla tariffa praticata nell’intero ATO.

È stata ottenuta la riapertura del punto di ascolto ACEA in via Barbaranelli, tre volte a settimana (i giorni saranno comunicati successivamente), con la presenza di un facilitatore che avrà compiti di assistenza ai cittadini nonché di organizzazione degli appuntamenti.

Sarà installato un nuovo serbatoio di accumulo all’impianto filtri di Aurelia, per raddoppiare la disponibilità di acqua “di scorta” in occasione dei fuori sevizio programmati o di rotture sulle condutture: attualmente l’unico serbatoio in funzione consente di avere un’autonomia di una sola giornata, con l’installazione dell’altro serbatoio l’autonomia sarà di 2 giorni e mezzo.

Inoltre, è stata richiesta e ottenuta, nel medio periodo, la realizzazione della bretella di collegamento fra gli stessi filtri di Aurelia e gli impianti di Via Montanucci: un’opera importantissima, che metterà in connessione, finalmente, l’intera rete idrica cittadina, attualmente divisa in due tronconi.