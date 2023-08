A Fregene e Ladispoli truffe in spiaggia: fingono di raccogliere fondi per il Bambino Gesù • Terzo Binario News

Passano da un ombrellone all’altro chiedendo soldi. Al collo, una busta trasparente con dei soldi dentro. Agli ignari bagnanti raccontano che stanno girando lungo il litorale per raccogliere fondi per i clown che allietano le degenze dei bambini malati all’Ospedale Bambino Gesù di Roma. In realtà, sono due truffatori, e sono stati avvistati anche in queste ore in tutto il litorale laziale, in particolar modo a Fregene e Ladispoli.

Il professor Francesco Avallone, segretario generale della Fondazione Bambino Gesù Onlus che coordina le attività, tutte tracciabili, di raccolta fondi, è categorico: «Mai il nostro ospedale ha autorizzato un’iniziativa simile, né ha mai promosso richieste porta a porta, al telefono, per strada, o sotto l’ombrellone».

Avallone spiega che la raccolta fondi per l’ospedale avviene in modo tracciabile. E senza contanti. Tutto il resto sono truffe.