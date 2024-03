A Fiera di Roma torna il Motodays, tre giorni per vivere la magia delle due ruote • Terzo Binario News

Dall’8 al 10 marzo torna a Fiera Roma la manifestazione dedicata a tutti gli aspetti del motociclismo: area espositiva, test drive e tanti eventi all’insegna del motto #ProvaEsploraVivi

Un weekend interamente dedicato agli appassionati delle due ruote per conoscere le ultime novità del settore, scoprire e testare alcuni modelli in anteprima, approfondire i temi legati alla mobilità e alle nuove frontiere del mototurismo. Dall’8 al 10 marzo a Fiera Roma torna Motodays (padd 3-4-5-6) con la scommessa, dopo 4 anni di stop, di coinvolgere gli appassionati di moto a tutto tondo, innanzitutto facendoli andare in moto. Esperienze (di guida ma non solo), interazione, formazione e informazione, esposizione e intrattenimento: con una formula nuova, all’insegna dell’hashtag #ProvaEsploraVivi, propone a motocicliste e motociclisti del Centro-Sud un intenso programma tutto da vivere, oltre a una grande scelta di moto da provare (e comprare), per tutti i gusti e tutte le tasche (qui il programma www.motodays.it).

Non più solo un salone, quindi, ma soprattutto un’esperienza e un corollario di eventi, iniziative e proposte tutte da scoprire per una manifestazione esclusiva di cui Radio Roma è mediapartner. Tutto ruota, come tradizione, attorno all’area espositiva che proporrà tutte le novità e tante imperdibili anteprime grazie alla presenza dei principali brand del settore: Honda, Yamaha, Ducati, Benelli, Sym, Royal Enfield, Wottan, Keeway, VMoto VOGE, CFMOTO, Suzuki, Husqvarna, solo per citarne alcuni, portano alla kermesse di Fiera Roma i loro modelli attualmente in gamma e tante novità che arriveranno in concessionaria nel prossimo futuro. Autentici gioielli, esempio di creatività, tecnologia e potenza che i visitatori potranno guardare e anche provare perchè a Motodays non si guarda e basta. In Fiera Roma si potranno trovare i modelli nuovi di moto e scooter, presentati da pochi mesi, già in prova all’interno di “Riding Experience“, l’area test esterna dove testare i nuovi modelli: Honda, Yamaha, KTM, Ducati, Royal Enfield, Suzuki, Kawasaki, Wottan sono tra i brand che saranno alla Riding Experience. Si potrà inoltre partecipare al “Tester Day” della rivista Motociclismo, che consentirà, previa iscrizione, di provare diverse moto dello stesso segmento in un test comparativo da oltre 3 ore.

Grande attenzione verrà riservata anche alla mobilità sostenibile, grazie ad una serie di eventi e incontri che nel pad. 3 verteranno sulle tematiche più attuali di urban mobility e transizione ecologica, noleggio e sharing mobility. Da Terravision a Dekra, da Roma Capitale alle aziende dell’industria motociclistica, saranno oltre 25 gli speaker che prenderanno parte ai talk della Cooltra Arena, durante i quali verranno condivise idee e visioni nell’ambito dell’innovazione, della sostenibilità passando per il welfare, le infrastrutture, l’educazione stradale, i servizi a imprese e cittadini e molto altro. E sempre all’insegna dell’hashtag della manifestazione capitolina, nei tre giorni di Motodays sarà possibile testare decine di e-bike dei migliori brand sul mercato e, grazie ad una pista interna di oltre 400 metri nel pad. 3, sarà possibile scegliere – tra urban, mountain bike e gravel – il prossimo acquisto per affrontare il traffico cittadino o le passeggiate outdoor.

Ma come sempre i “Motodays” sono anche l’occasione per affrontare temi di pubblica utilità e rilevanza sociale. Sabato 9 e domenica 10 marzo l’area show di Motodays 2024 sarà animata da ben 3 spettacoli al giorno, con protagonisti Vanni Oddera e i fuoriclasse del Freestyle MX, i Da Boot. Il giorno 8 invece ci sarà l’atteso appuntamento della Mototerapia: ad accompagnare Vanni, Max e tutti i rider saranno oltre 100 ragazzi disabili, che potranno provare l’ebbrezza della moto. E nel giorno dedicato alla festa della donna, ovviamente, la manifestazione di Fiera di Roma riserva un evento intero alle motocicliste dal titolo “Motociclista Sostantivo Femminile”. L’iniziativa, patrocinata da Sport & Salute, prevedrà, per le motocicliste, momenti formativi, in aula e in pista, a numero chiuso ed iscrizione gratuita (su form su www.motodays.it), organizzati in collaborazione con GSSS Point Roma; la premiazione delle donne professioniste del motociclismo, figure professionali molto diverse tra di loro ma tutte caratterizzate dall’ambito, il mondo motociclistico; gli incontri e i racconti di viaggio delle moto viaggiatrici, ospiti di Welcome bikers, l’area turismo; fino a una parata di sole motocicliste, che partirà da Motodays e arriverà in serata al centro di Roma, in collaborazione con la Polizia locale e il Moto Club Disorientati. Ospiti della giornata le pilote del Campionato Italiano e tante tante motocicliste! Per la giornata dell’8 marzo sarà ovviamente riservato l’ingresso gratuito a tutto il pubblico femminile, mediante registrazione sul sito motodays.it.

E da questa edizione Motodays integra nel proprio programma delle vere e proprie run di mototurismo dal titolo “1000 curve” e “Etruria Discovering”: la prima è una competizione su strada, in cui il protagonista assoluto è il motociclista, che sceglie il proprio itinerario su un Roadbook che ne propone decine, con la finalità di percorrere il maggior numero di “curve” nella giornata; il secondo è un avvincente itinerario in moto di circa 200 km che attraversa strade asfaltate secondarie e tratti sterrati, permettendo di esplorare gran parte del territorio dell’Etruria, una delle regioni culturalmente più ricche d’Italia. Il percorso toccherà diversi luoghi di interesse, inclusi il Castello di S. Severa, la Necropoli della Banditaccia, sito Unesco, il Lago di Bracciano, il Castello di Ceri, e molto altro ancora. Entrambe le iniziative partono e arrivano a Motodays. E con “Welcome Bikers” non mancherà ovviamente un focus a 360 gradi su soluzioni e itinerari specifici tra le destinazioni più affascinanti di tutto il mondo.

Ma sono altri ancora gli appuntamenti in programma, tutte le informazioni sono sul sito della manifestazione.