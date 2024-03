Ladispoli Attiva: "Noi fedeli alla città, Grando al cemento" • Terzo Binario News

“Oggi pomeriggio alle 16:30, in consiglio comunale, la maggioranza guidata dal sindaco Grando darà il via libera ad UN CENTRO COMMERCIALE E RESIDENZIALE da 35.000 Mc sulla via Aurelia che si aggiungerà ai 32.000 Mc già varati nel 2021.

Un’altra speculazione edilizia a danno della sostenibilità ambientale, del piccolo commercio locale, del traffico e della nostra qualità della vita.

In aula saremo pronti a dire NO a questa ennesima COLATA DI CEMENTO TARGATA GRANDO”.

A scriverlo in un post social, è il gruppo consiliare di Ladispoli Attiva