Bimbo iperattivo sospeso dalla Melone di Ladispoli, Agresti: “Operato nel suo interesse, rivendico una decisione sofferta” • Terzo Binario News

Il preside: “Informati i servizi sociali ladispolani”

A seguito della notizia relativa la sospensione del bambino dalla Corrado Melone di Ladispoli, questa mattina presso l’Istituto diretto dal Preside Agresti hanno fatto visita gli ispettori inviati dal Ministro Valditara, che anche a seguito dell’articolo pubblicato su La Repubblica ha voluto saperne di più. A ridosso dell’ispezione, a Terzobinario il Preside Agresti ha dichiarato:

“Si tratta di una storia molto lunga. Posso solo commentare che mi dispiace per il bambino. La decisione adottata dal Consiglio di classe è stata sofferta e alla quale ci si è giunti solamente dopo che ci siamo resi conto della chiusura da parte dei genitori a comprendere le difficoltà del figlio. Mi verrebbe da dire che il cartellino rosso non è per il bimbo, ma per loro! Noi abbiamo rispettato il Regolamento scolastico e siamo tutti sereni, perché abbiamo operato nel solo interesse del piccolo.

Come scuola abbiamo fatto tutti i nostri passi, informando chiaramente i servizi sociali del Comune di Ladispoli. Come Preside io ci metto la faccia, perché voglio che i miei docenti lavorino con serenità, perchè lavorano a stretto contatto con centinaia e centinaia di bambini”