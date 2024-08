A Due Casette cena sociale della Dm 84: serata conviviale in vista della Prima Categoria • Terzo Binario News

Il campionato di calcio 2024/2025 deve ancora cominciare, ma la Dm84 già è pronta ad iniziare.

Dopo la straordinaria stagione dello scorso anno, con la cavalcata trionfale che ha consentito ai giallorossi di stravincere il campionato di seconda categoria e di ottenere una meravigliosa promozione in prima categoria, la squadra dedicata a Daniele Mataloni ha in serbo, in collaborazione con la Pro Loco di Due Casette, una serata di autofinanziamento e sostentamento davvero da non perdere: una serata di convivialità e amicizia aperta a tutta la cittadinanza.

L’appuntamento è per sabato 3 agosto alle ore 20:30, nella stessa location dove si è svolta la Sagra del Melone alcuni giorni fa. Serata con menù fisso, dal costo di 15 € comprendente primo, secondo, acqua, vino e caffè. Birra e coca-cola a parte e dolci offerti.

Sarà importante esserci, per fare un in bocca al lupo alla squadra e per dargli un sostegno oltre che morale, anche concreto in vista del nuovo campionato.