Mercato abusivo a Piana del Sole, i Carabinieri scovano pc rubati in vendita • Terzo Binario News

I Carabinieri della Stazione di Ponte Galeria hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio contro il degrado urbano nel territorio dell’XI Municipio.

A conclusione dell’attività i militari hanno notificato un provvedimento di sospensione con contestuale chiusura (per giorni 5), di un esercizio commerciale del tipo “minimarket”, in zona Piana del Sole, in quanto luogo di recente commissione di alcuni fatti di reato, tra cui un arresto in flagranza, una rissa ed un episodio in cui il titolare dell’attività è stato colto nell’atto di vendere sostanze alcoliche a soggetti in stato di ubriachezza e inoltre poiché è stato accertato essere luogo di frequente aggregazione di soggetti pregiudicati.

Successivamente i militari hanno sottoposto a controllo un mercatino abusivo, allestito in via Portuense 1113, dove sono state identificate 63 persone straniere dedite alla vendita di oggettistica usata, rinvenendo abbandonati nelle immediate vicinanze 2 pc portatili già denunciati come oggetto di furto a Roma il 20 luglio scorso da parte di un cittadino statunitense in vacanza, successivamente rintracciato per la restituzione.

Denunciato dai Carabinieri un uomo che è stato trovato nelle vicinanze del “mercatino”, a bordo della propria autovettura, in possesso di un tirapugni nonché di modica sostanza stupefacente del tipo crack del peso complessivo di 0,2 grammi e per il quale sarà segnalato alla Prefettura.