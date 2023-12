Tempo di bilanci per l'associazione Book Faces, pronta a fare ancora cultura a Civitavecchia • Terzo Binario News

È giunto il momento di abbracciare un nuovo anno e l’associazione culturale “Book Faces” per il 2024 è pronta a far vivere alla città una nuova pagina culturale e letteraria di ancora più alto profilo.

Questa la dichiarazione del presidente Marco Salomone: “In attesa di un nuovo anno ricco di cultura e letteratura da vivere a pieno insieme, voglio augurare a tutti,a nome mio e di tutti i soci di Book Faces, felici feste e buon anno nuovo. Vi aspettiamo con nuove ed emozionanti storie”

L’augurio della “Book Faces” arriva insieme al bilancio conclusivo di un anno che ha visto l’associazione impegnata in varie e partecipatissime presentazioni organizzate a Civitavecchia e Allumiere, per promuovere autori del panorama nazionale e locale. Tra i nomi degli ospiti, Giuseppe Baccarelli, Giorgio Dell’Arti, Marco Buticchi, Alessandro Bisozzi, Paolo Restuccia, Marco Pastonesi, Stefano Vicario, Carmen Verde, Gabriella Genisi, Diego Zandel, Sacha Naspini, Daniele Mencarelli, Francois Morlupi, Gino Saladini, Anthony Caruana, Ernesto Berretti e Cristiana Iannotta.

Grande successo ha riscosso anche la 3° edizione del Concorso Letterario Nazionale “Premio Centumcellae” a ottobre, che si é distinta nuovamente per una giuria di altissimo livello qualitativo, con Roberto Costantini come presidente e i membri David Frati, Imma Vitelli, Angela Iantosca e Giorgio Leonardi.

Grandissimo impegno é stato profuso dalla Book Faces anche per l’organizzazione, in sinergia con altre associazioni del territorio, della tappa locale del Premio Campiello 2023 e del Premio “Eugenio Scalfari 2023”.

Inoltre, durante questo 2023, l’associazione culturale é stata promotrice e organizzatrice di laboratori di scrittura creativa da marzo a giugno a Civitavecchia, e anche ad agosto alla Faggeta di Allumiere, valorizzando la scrittura e il patrimonio naturalistico.

Quest’anno la vita associativa è stata ancora più attiva con l’organizzazione di visite culturali per i membri dell’associazione. Tra tutte, la visita al Piccolo Museo del Diario a Pieve S. Stefano, e la realizzazione in collaborazione con la Fondazione Cariciv di un progetto dedicato alle seconde classi della scuola media inferiore “Don Milani”, per fornire i principi fondamentali e gli elementi di base della scrittura creativa con attività pratiche. Infine, la collaborazione con la dottoressa Marianna Craba per la realizzazione di un volume storico su Pietro Manzi.

Sono già in fase organizzativa i futuri impegni. Per il momento, l’associazione augura buone feste, certa di incontrare tanti nuovi amanti della letteratura e della scrittura nell’anno che verrà.

(nelle foto, due momenti salienti dell’anno: la presentazione con Daniele mencarelli e gruppo dei premiati del concorso letterario con i giurati)