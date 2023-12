Suap Civitavecchia, Vitali: "Brutta figura del M5s" • Terzo Binario News

«I cittadini hanno assistito a una trasformazione positiva del Servizio Suap, attraverso l’adesione al portale nazionale “Impresainungiorno.gov.it”, portale a cui aderiscono circa il 70% dei Comuni italiani, costantemente aggiornato sulle normative per tutte le materie trattate dal SUAP.

I professionisti, al contrario di quanto detto, hanno risposto in maniera positiva al cambiamento, perché ritenevano il vecchio portale obsoleto, di difficile comprensione, costituito da innumerevoli modelli, la maggior parte dei quali ormai non più rispondenti alla normativa vigente in materia, causando un aggravio per le imprese e i professionisti, per la presentazione di Istanze o delle SCIA.

«I dipendenti del Suap – che contrariamente a quanto affermato da M5S hanno ancora la gestione dell’Ufficio – garantiscono sempre il contatto diretto con le imprese e/o i professionisti sia fisicamente, in Ufficio, che telefonicamente.

In alcuni casi, nelle situazioni in cui sia i professionisti che le imprese hanno riscontrato difficoltà nella compilazione della pratica, come già accaduto, mediante i loro SPID o CIE, recandosi all’Ufficio Suap, i dipendenti hanno compilato loro stessi le pratiche, sostituendosi ai professionisti.

«Il Suap e i dipendenti dello stesso continuano ad essere il fiore all’occhiello di questa Amministrazione, in quanto garantiscono servizi efficienti e accessibili, mantenendo il prestigio di cui l’Ufficio ha sempre goduto.

Questo attacco infondato, senza verificare di persona come i lavorano dipendenti e come funziona il nuovo portale, è solo una manovra becera per screditare, ancora una volta, questa Amministrazione e – cosa non meno grave – i dipendenti Comunali. Il Movimento 5 Stelle non perde l’occasione per collezionare brutte figure. Esprimo con forza la mia solidarietà a tutto l’ufficio: io che vivo quotidianamente con loro so bene quanto lavoro abbiano da fare e con quanta professionalità sappiano svolgerlo. Non dimentichiamoci che “Impresainungiorno” esiste da almeno dodici o tredici anni, perciò il M5S dovrebbe domandarsi per quale motivo non abbia fatto nulla quando amministrava la città. Questo attacco, insomma, dovrebbero farlo contro loro stessi, per non essere stati in grado di risolvere il problema». Così l’assessore Dimitri Vitali.