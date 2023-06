A Civitavecchia "Il volontariato promuove la vita" • Terzo Binario News

Grande successo per la quattro giorni che ha visto protagoniste molte associazioni locali

Grande successo, a Civitavecchia, per la decima edizione de “Il Volontariato

promuove la Vita 2023″, sempre con la grande passione che tutti i volontari portano all’evento ed ogni giorno nelle loro attività, sempre a fianco degli invisibili, dei fragili, degli ultimi.

La Camminata inclusiva ha avviato la quattro giorni. La Masterclass di pittura, seguita dalla Delegata all’Arte ed alle Tradizioni, l’Artista Internazionale Ombretta Del Monte, ha portato all’evento quel pizzico di creatività che lo ha reso ancora più appetitoso.

Le sportive della Zumba Rita Sciotto e Yanet Valdes hanno infiammato il villaggio delle associazioni con la loro energia.

Le Giovani Armonie, Coro dell’I.C. Don Milani, ha emozionato tutti, i volti, i colori, le voci, i messaggi, tutto perfetto, un plauso agli insegnanti.

Il Serapeo Compagnia Teatrale ha chiuso la prima serata con “La Fabbrica dei Sogni. Migranti, di ieri e di oggi”, per la regia di Antonio Balsimelli.

Sabato 24 le note dell’Inno d’Italia, eseguito dalla “Banda Musicale Puccini” diretta dal Maestro Francesco Davia e segnato nella Lingua Italiana dei Segni da “Il Timone APS”, hanno inaugurato l’evento alla presenza del Consigliere Comunale Matteo Iacomelli, con Delega allo Sport, della Assessore Deborah Zacchei, ai Servizi Sociali, del Consigliere Comunale Massimo Boschini, che hanno portato il saluto dell’Amministrazione Comunale, del Presidente de Il Ponte –

Centro di Solidarietà – Capofila per l’anno 2023, Avv. Pietro Messina. Rossella De Paolis ha letto il messaggio di saluto e di augurio della Presidente Gabriella Sarracco della Fondazione Cassa di Risparmio di Civitavecchia, impegnata a Bruxelles, Anna Battaglini, visibilmente emozionata, ha letto il messaggio di augurio ed apprezzamento, inviato ai Volontari dall’On.le Laura Corrotti,

Presidente della X Commissione – Urbanistica ecc. – Regione Lazio, “L’Amministrazione Rocca – recitava il messaggio – c’è e ci sarà a fianco del Volontariato e dei Volontari, con la consapevolezza che dare il proprio contributo umano, professionale, economico e sociale richiede tempo, sacrificio e tanta volontà, perché si tratta di dare assistenza, prendersi cura degli altri, dei più deboli, dei più bisognosi. Fare volontariato significa dare un aiuto concreto e solidale. Scoprire e portare avanti i grandi valori dell’umanità, metterli in pratica, per crescere culturalmente e socialmente come cittadini e come

motore della Comunità.”

Sono stati ricordati, l’amatissimo don Egidio Smacchia, ideatore dell’evento e fondatore de Il Ponte, e l’adorata Avv. Viviana Serra, già Madrina dell’evento per 2 edizioni.

Giovanni Pimpinelli, voce dello Sport locale, con il Delegato Iacomelli, l’Assessore Zacchei e la Presidente del T.T.C.A. Elena De Paolis hanno premiato tutte le eccellenze sportive della stagione 2022/2023, con la medaglia ricordo della 10^ edizione.

Ombretta Del Monte ha, poi, intervistato il giornalista scrittore di romanzo, come si definisce personalmente, Giuseppe Baccarelli, in merito al suo romanzo “Sinfonia senza nome”.

ha anche accolto sul palco il Sindaco di Poggio Reale, provincia di Trapani, Carmelo Palermo, membro della Segreteria del Sottosegretario alla Cultura, On.le Vittorio Sgarbi, che ha portato il suo saluto personale e del Sottosegretario, annunciando che prossimamente avremo a Civitavecchia un importante evento culturale, al quale stanno lavorando con la Delegata Del Monte.

“Gli Argonauti”, gruppo di danzatori romani, hanno ricordato la compianta Claudia Sacco, con la loro esibizione, a lei dedicata.

Alle 21.30 il palco si è acceso per l’ospite d’onore: Christopher Castellini, l’illusionista della mente, con il suo Live Show, La Magia della Vita, Incontro – Spettacolo. Una spettatrice all’uscita ha così commentato: “grazie ai Volontari che hanno portato da noi un’eccellenza simile!”. Un lunghissimo applauso a congedato Christopher, che sceso dal palco si è intrattenuto molto a lungo con tutto il pubblico per foto, interviste e abbracci.

L’evento continua oggi e domani con un mucchio di altre sorprese.